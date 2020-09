CISLAGO – Il sindaco Gian Luigi Cartabia e l’assessore all’Istruzione Deborah Patti hanno scritto una breve nota rivolta agli alunni, alle loro famiglie, agli insegnanti agli operatori delle scuole per l’inizio dell’anno scolastico.

L’Amministrazione Comunale prima di qualsiasi altra cosa vuole ringraziare tutto il personale scolastico, dell’Ente e i volontari per la collaborazione e l’impegno durante l’intera estate e in particolare in questi ultimi 20 giorni.

Lunedì 14 settembre 2020 inizierà un nuovo anno scolastico: sicuramente sarà un anno di sfide, un anno che metterà alla prova il nostro senso del dovere, la nostra capacità di far fronte alle difficoltà, un anno scolastico complesso, per tante ragioni, ma assolutamente unico.

Inizieremo questo nuovo cammino con la voglia di farlo insieme, con uno sguardo positivo e in grado di andare oltre i mille ostacoli che incontreremo.

Scegliamo di essere positivi perché crediamo nella Scuola, negli alunni, nelle famiglie e nei docenti che si sforzano di dare il meglio con spirito di sacrificio e collaborazione.

Lo stile di vita al tempo del Covid-19 richiede un profondo senso civico e la scuola, certamente, sarà un luogo prezioso ove apprendere e fare propri i “sani” comportamenti individuali, a tutela di tutti noi.

Sono molte le novità: dal cambio degli orari di ingresso, alla differenziazione degli accessi e delle uscite, sino alla modifica delle aule di lezione.

Tutto è stato fatto per voi, per garantire la vostra sicurezza, e ci auguriamo che superate le comprensibili difficoltà iniziali, possiate svolgere le vostre attività con soddisfazione.

Buona scuola a tutti voi, alle vostre preziose insegnanti ed al personale che vi assiste.

(foto archivio)

