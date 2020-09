SARONNO / BUSTO ARSIZIO / VARESE / GALLARATE – Domenica una crescita generalizzata dei casi covid non solo a Saronno ed in zona ma più in generale anche nelle altre principali località della provincia.

Ecco la tabella con i dati dei positivi da inizio pandemia:

Limbiate: 221 (+1)

Cesano Maderno: 252 (+2)

Caronno Pertusella: 111

Saronno: 257 (+1)

Tradate: 138

Gallarate: 300 (+1)

Varese: 357 (+1)

Busto Arsizio: 457 (+2)

265 nuovi casi sul territorio Lombardo, ieri, ma i contagi sono diffusi in modo molto eterogeneo sul territorio. La provincia più colpita è ancora quella di Milano – che segnala 88 nuovi contagi, di cui 47 provenienti dalla città della moda. Al secondo posto nella classifica c’è Monza e Brianza: la provincia ha registrato 34 nuovi casi.

In Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (12.844) con 265 casi positivi per una percentuale pari al 2 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

14092020