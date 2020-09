ORIGGIO – Grazie all’impegno del personale docente e della dirigenza stamattina l’anno scolastico è ripreso anche alla scuola media Schiapparelli di Origgio dove una decina di insegnanti sono in quarantena dopo che una professoressa è risultata positiva dal covid 19.

Appena avuto notizia della positività della docente si è subito attivata l’Ats e il protocollo sanitario che ha messo in quarantena i colleghi che erano entrati in contatto con la donna. Ovviamente sono state prese tutte le precauzioni del caso per garantire la piena sicurezza degli spazi della scuola. Nessun problema sul fronte della didattica visto che oggi le attività si sono svolte normalmente con le 6 classi seconde e terze che sono entrate in classe alle 7,55 e le prime che sono arrivate a scuola un’ora dopo. Una ripartenza realizzata anche grazie alla disponibilità degli insegnanti del plesso di Uboldo.

A seguire da vicino, sia la ripartenza delle scuole sia il caso di positività registrato nella scuola media, il sindaco Mario Ceriani che ha avuto modo di confrontarsi con la dirigente per fare il punto e seguire l’evolversi della situazione.

(foto archivio)

14092020