SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Saronno in merito agli ultimi imbrattamenti ai danni dei manifesti elettorali. La nota è anche l’occasione per rimarcare il pieno sostegno al candidato sindaco Alessandro Fagioli

Forza Italia Saronno è il partito liberale e popolare nell’ambito della coalizione di centrodestra. La libertà è uno dei nostri valori fondamentali, per questo condanniamo i gesti e le campagne mediatiche incentrate per screditare gli avversari politici e gli atti vandalici perpetrati verso qualsiasi manifesto, di qualunque lista e di qualsiasi candidato.

Riteniamo che in uno Stato democratico, quale è il nostro , siano gli elettori a dover giudicare. La coerenza e la correttezza fanno parte dei nostri valori fondamentali .

La nostra coerenza e correttezza ci ha portato fin da subito a voler proseguire il percorso di miglioramento di Saronno intrapreso in questi anni; siamo nella coalizione di centro destra per Alessandro Fagioli Sindaco.

Siamo certi che tutti i candidati di Forza Italia si stanno impegnando per sostenere il centrodestra e Fagioli, visto che questa è da sempre stata la strada scelta insieme a tutti i militanti, i candidati e simpatizzanti della sezione, che coincide con quella del Presidente

Silvio Berlusconi che ha dichiarato “chi non si impegna nella coalizione di centrodestra è fuori da Forza Italia, abbiamo fondato questa coalizione oltre le ambizioni personali”.

Quindi in questi ultimi giorni di campagna elettorale ci impegneremo ancora di più affinché la coalizione di centro destra risulti vincente e Alessandro Fagioli venga riconfermato Sindaco di Saronno.