SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d’Italia in merito all’attività elettorale nel weekend.

Intenso fine settimana di campagna elettorale per il circolo saronnese di Fratelli d’Italia con ospiti prestigiosi del panorama della politica nazionale e locale.

Sabato mattina, in occasione del gazebo elettorale allestito presso il Centro Sociale del quartiere Cassina Ferrara, il governatore della Lombardia Attilio Fontana è passato per un saluto informale ai militanti in occasione della sua visita per l’inaugurazione del percorso museale dedicato a Giuditta Pasta. Nonostante l’impegno istituzionale non ha voluto mancare di dare il proprio sostegno e augurio a tutti i candidati impegnati sul territorio.

Sabato pomeriggio, al quartiere Matteotti, è stata la volta dell’onorevole Paola Frassinetti, storica e carismatica figura di riferimento per tutto il circolo cittadino che ha apprezzato molto la presenza dei militanti in un rione popolare, sottolineando come Fratelli d’Italia da sempre sia vicino al popolo, anche nelle zone più difficili delle città italiane.

La conclusione del week end nelle strade cittadine si è svolta domenica con una doppia visita al gazebo allestito per tutta la giornata in piazza Volontari del Sangue. Si sono recati al banchetto dei militanti il presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli e la Senatrice Daniela Santanchè che si sono concessi volentieri alle domande e ai saluti dei tanti cittadini accorsi. Antonelli ha sottolineato come il centro destra, quando si presenta unito, risulti sempre una formazione vincente, elogiando l’operato del sindaco Alessandro Fagioli, anch’egli presente in piazza. La senatrice Santanchè ha sottolineato come anche il voto locale possa rappresentare un forte segnale contro l’attuale governo nazionale.

La visita si è quindi conclusa con una passeggiata per il centro storico e con un momento conviviale tra tutti i militanti che hanno continuato per tutto il pomeriggio, insieme a tutti i partiti della coalizione, a sostenere la candidatura di Alessandro Fagioli a contatto con la cittadinanza.