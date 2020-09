SARONNO – “Ringrazio il mio partito Forza Italia per la condanna generica a chi imbratta i manifesti ma volevo ricordare che hanno appiccicato un adesivo con scritto Fagioli sindaco sulla faccia di un candidato della loro lista e quel candidato ha un nome e cognome… anzi due nomi e tre cognomi se vogliamo metterla in ridere. E inoltre stessa sorte per i manifesti di mia moglie Francesca. Ok, ogni comunicato deve rimarcare che Forza Italia vota Fagioli, i cittadini lo hanno capito e anche lo stesso adesivo che compare sulla mia faccia lo rimarca ma ricordo che il comunicato va un po’ fuori tema…” Così una nota di Luciano Silighini Garagnani, candidato in consiglio comunale per Forza Italia.

Incalza Silighini: “Giusto per specificare ciò che nel comunicato non c’è scritto vi ricordo che i manifesti imbrattati con scritte insensate, mi riferisco a “comunista”, ci mancherebbe; sono solo sulla faccia di Luciano Silighini e Francesca La Gala. Grazie comunque per l’impegno e la vicinanza di vero cuore che ho molto apprezzato. Forza Italia, Forza europa unita, Forza Partito Popolare e come dice il mio caro amico Silvio Berlusconi: “Noi siamo contro i sovranisti, origine di molti mali in Europa”.

(foto: Luciano Silighini Garagnani con il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi ad un recente evento pubblico)

14092020