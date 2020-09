Avvistato un pappagallo al parco del Lura. Foto e video

SARONNO – Raro e particolare avvistamento quello che ha segnalato un giovane 19enne un quarto d’ora alle sette di sera domenica 13 settembre. Il ragazzo stava correndo, come da abitudine, al parco del Lura quando è stato distratto inaspettatamente da un cinguettio proveniente dall’alto di un albero che, ha specificato il giovane, è quello che si trova in prossimità della rosa dei venti e che si colloca come primo a sinistra dopo che si attraversa l’incrocio venendo dalla strada asfaltata. Alzando la testa, ha provato a capire che volatile si stesse nascondendo tra le fronde dell’albero e dopo aver osservato bene è riuscito a scorgere un pappagallo ad un’altezza troppo elevata da poter raggiungere per recuperarlo. Il ragazzo ha descritto l’animale grosso tra i 5 e i 10 centimetri e da lontano il colore delle sue piume era un misto tra il grigio e il blu. Fortunatamente sembrava in forma e ben nutrito, ma il ragazzo ha voluto comunque condividere il suo avvistamento affinché chiunque lo abbia perso possa recuperarlo e portarlo a casa.

(foto e video del pappagallo avvistato)

