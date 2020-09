SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO – Dei sei nuovi casi covid in provincia di Varese, +3 fanno riferimento a Varese città, e +2 a Busto Arsizio; nessun caso rilevato a Saronno e Tradate. La consistente crescita di Origgio, +6, fa riferimento ad un dato complessivo relativo agli ultimi giorni.

Ecco il quadro della situazione:

Saronno: 257

Caronno Pertusella: 111

Gerenzano: 35 (34)

Cislago: 32

Origgio: 42 (36)

Tradate: 138

Varese: 361 (358)

Busto Arsizio 459 (457)

Gallarate 300

+2 nelle Groane.

In Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+223). Elevato il numero di tamponi effettuati (19.399). Sono 176 i casi positivi per una percentuale pari allo 0,9 per cento.

In discesa oggi i dati lombardi dei nuovi contagi covid, +6 nel Varesotto (attenzione, i sei nuovi casi di cui ha riferito nelle scorse ore il sindaco di Origgio, Mario Ceriani, fanno riferimento a conteggi precedenti a quello odierno), +20 in Brianza e +2 nel comasco.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

15092020