LAZZATE – “Ieri mattina abbiamo visto bambini e genitori emozionati per il primo giorno di scuola dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria. Emozionati ma nello stesso tempo desiderosi di entrare in aula con le proprie maestre alla scoperta della nuova avventura scolastica. Agli insegnanti, al personale scolastico, ai genitori e agli alunni un grande augurio affinché questo anno sia un positivo punto di partenza per tutti”. Così il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, che ha sovrinteso alla ripresa scolastica in paese, con lei anche l’assessore e consigliere regionale Andrea Monti (qui nella foto).

15092020