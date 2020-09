Da Miglino gli auguri alla “buona scuola” perchè “non é raccontando bugie che si ottiene ciò che si spera”

SARONNO – Pubblichiamo la nota dell’assessore all’Istruzione Maria Assunta Miglino in merito all’avvio dell’anno scolastico.

Buon Anno Scolastico a tutti!

Questo che é cominciato oggi tra tantissime #difficoltà , tantissimo #impegno da parte dei dirigenti scolastici, insegnanti e amministrazione comunale, nonché tantissime #critiche e #attacchi spesso strumentali, é il mio trentatreesimo anno scolastico…

Avevo 24 anni, era il mio primo anno di insegnamento. Era il 1987, ero appena arrivata a Saronno, varcavo per la prima volta i cancelli dello Zappa e sedevo per la prima volta “dall’altra parte”.

Poco più grande dei miei ragazzi di quinta di allora ero emozionata più di loro.

I nostri sguardi si fondevano, mi scrutavano, mi giudicavano, così come sempre fanno i ragazzi.

Da allora ho sempre pensato che uno sguardo di comprensione apre la mente, un sorriso predispone e un giusto rimprovero fa crescere.

La lezione é semplice esercizio delle proprie capacità, é la dimostrazione del sapere, indispensabile mezzo di trasposizione della conoscenza ma questo non sempre basta ad accendere le menti.

Tutto “passa” solo se alla base ci sono rapporti di stima reciproca e di comprensione. Tutto funziona se c’è la #gratificazione al primo “successo”. La #fiducia in se stessi si alimenta come l’acqua che in un bicchiere si rabbocca. Si parte sconfitti se tra la cattedra e i banchi si alza un muro… se si “gioca” in difesa.

Si parte sconfitti se i nostri ragazzi deducono che il giudizio negativo di una verifica é anche una valutazione della loro persona e delle loro capacità.

-Loro valgono sempre di più di qualunque voto-e noi abbiamo l’obbligo di chiarirlo bene.

Più importante di un voto é saper cogliere la loro disperazione e infondere loro fiducia, insegnare a lottare, a farsi coraggio, a lavorare insieme e a essere felici…

… e tantissimi sono stati i miei momenti felici, tantissimi i ragazzi che in questi 33 anni ho incontrato.

Tantissimi i figli dei miei alunni.

Tantissimi i viaggi che ho fatto con loro, indimenticabili tutti..

… e allora buona #scuola alla mia #scuola, alle scuole di #Saronno, a quanti stanno per iniziare e a tutti coloro che riprendono il cammino dopo un’interruzione di sei mesi.

Le difficoltà sono tante ma vi invito a non cadere nella trappola di chi, con poca onestà intellettuale o soprattutto spinto da odioso accanimento pre elettorale vi spinge a credere in colpe e disattesi impegni dell’amministrazione, senza tener conto che esistono verbali condivisi che affermano tutt’altro. Senza tener conto che non é raccontando bugie che si ottiene ciò che si spera.

Presto le risposte intanto..

buona scuola a tutti!

