SARONNO / LOMAZZO – Un episodio simile era accaduto qualche tempo fa a Saronno, ora giunge notizia di un fatto analogo che si è verificato in questo mese di settembre anche a Lomazzo: tecnica dell’abbraccio, viene definita. Ovvero il truffatore o la truffatrice di turno che finge di essere un conoscente ed abbraccia la vittima che nel giro di un secondo si ritrova senza orologio.

A Lomazzo è capitato ad un pensionato del posto, di 75 anni, che a piedi passeggiava in centro: ad un certo punto è stato affiancato da due donne che hanno finto di chiedergli informazioni, e poi lo hanno abbracciato. Per lui neppure il tempo di scansarsi, le sconosciute sono andate subito via facendo perdere le tracce, mentre proprio in questi momenti l’anziano si accorgeva della scomparsa dell’orologio che aveva al polso. Al derubato non è rimasto altro che presentarsi dai carabinieri per presentare una denuncia per furto, contro ignote.

15092020