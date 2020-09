SARONNO – Annullato l’appuntamento con La Strasaronno con un messaggio gli organizzatori comunicano la decisione presa per l’emergenza Covid.

I messaggi trasmessi dai media avvisano che l’emergenza sanitaria non è ancora conclusa. Alla luce di questa situazione, gli organizzatori della Strasaronno non se la sentono di proporre iniziative che comportino l’aggregazione di persone in sicurezza e nel rispetto delle regole.

Molte manifestazioni podistiche prestigiose sono già state annullate, essendo impossibile garantire il distanziamento sociale e contemporaneamente una corsa efficace e salutare per i nostri runner. Abbiamo sperato sino all’ultimo di proporre un’edizione 2020 della Strasaronno tutta speciale, ma proprio nel rispetto dei principi di questa competizione siamo costretti ad annullarla. Se la situazione migliorerà nel corso dell’anno, siamo pronti a pensare anche a una sorta di “Strasaronno Christmas Marathon”! Vi terremo aggiornati.

Per ora possiamo solo dire: ARRIVEDERCI AL 2021!

La Fondazione CLS, l’associazione umanitaria che organizza la Strasaronno, per raccogliere lo spirito della manifestazione che coniuga sport e solidarietà, pur con tutte le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ha deciso comunque di far partire il progetto Distretto Innovazione Sociale e Solidale proprio con la Cls Fitness,

una palestra per disabili! Tutte le donazioni, e in particolar modo quelle provenienti dal 5×1000 saranno destinate a questa iniziativa. Per il versamento tramite Bonifico Bancario i dati sono i seguenti: Codice IBAN: IT25C0503450520000000001060, Intestato alla Fondazione Cls ONLUS Via Volpi 10 – Saronno.

Per questo, in attesa di correre insieme la prossima Stasaronno, confidiamo che i nostri amici sportivi vorranno offrire il loro contributo allo sport e alla solidarietà, con la stessa motivazione con cui l’hanno sempre fatto durante la nostra grande corsa!

(foto archivio)

15092020