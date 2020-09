SARONNO – Si riapre il sipario per il Teatro Giuditta Pasta, dove il prossimo 22 settembre alle 17.30 si terrà la presentazione del nuovo cartellone teatrale. Per partecipare, è necessario prenotare il proprio posto – online sul sito del Teatro o mandando un messaggio Whatsapp al numero 3286673487.

“Mai come in questi mesi – si legge nell’invito all’evento – ci siamo resi conto del profondo amore che ci lega al teatro, soprattutto al nostro. La mancanza di attività ce lo ha fatto sentire e percepire in maniera forte e drastica. La vicinanza che ci avete dimostrato è stata bellissima e abbiamo capito che questo grande Amore lo sentite anche voi.

È per questo che abbiamo intitolato la stagione che ci accingiamo a presentare INNAMORATI DEL TEATRO. Un cartellone molto diverso da quello degli scorsi anni, una stagione breve (da ottobre a dicembre) a cui ci auguriamo ne seguirà subito un’altra che ci accompagnerà nel 2021 magari con minori restrizioni.

Il Teatro Giuditta Pasta vuole continuare ad essere un teatro della Comunità: un teatro di tutti e per tutti. La stagione intreccia produzioni molto differenti tra loro, spaziando dalla comicità, alla prosa, alla danza con qualche incursione nel teatro civile. Sul palco ritroveremo artisti di rilievo nazionale garantendo una pluralità di voci e di stili e soprattutto di qualità.

Sicuri di aver lavorato con grande entusiasmo, consci della responsabilità che un teatro deve avere nei confronti del suo pubblico, ci auguriamo che le nostre proposte possano, anche stavolta, incuriosirvi, stimolarvi, appassionarvi.”

A concludere l’invito, dopo tempi difficili, in cui il palco è rimasto spoglio, un sentito augurio: “Buon teatro, a tutti. Di cuore.”

(foto d’archivio)

15092020