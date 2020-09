SARONNO – “Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione (Cit. V.Hugo)” Scelgo questa frase per augurare ad otto milioni di studenti un buon anno scolastico”.

Inizia così il pensiero condiviso da Francesco Licata, consigliere comunale uscente del Pd candidato per lo stesso ruolo nella lista del Partito Democratico al sostegno di Augusto Airoldi.

Ad accompagnare il post la foto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell’Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola. “Se questi bambini ogni giorno attraversavano il Panaro con una carrucola per andare a scuola vuol dire che anche questa volta troveremo il coraggio per farcela. Sarà una sfida importante che andrà affrontata come dei buoni marinai quelli che sanno affrontare il mare con tutte le sue difficoltà ed insidie, che sanno navigare con le onde, con la burrasca e con la tempesta. Con la diligenza e la prudenza ma mai con la paura. Arriveremo ad un porto sicuro, di certo, ma lo faremo solo tenendo la barra dritta.

Coraggio Italia, #vinceremonoi