GERENZANO – L’assessorato comunale alla Cultura del Comune di Gerenzano, in collaborazione con i responsabili ed i volontari dell’oratorio San Filippo Neri, organizza venerdì 18 settembre a partire dalle 21 lo spettacolo intitolato “Fontane danzanti: acqua, luci, fuoco”, al campo da calcio dell’oratorio San Filippo Neri in paese. “Sarà fatto obbligo il rispetto delle normative vigenti per l’emergenza covid” specificano dal Comune.

http://www.cazacusfontanedanzanti.com L’ingresso del pubblico è gratuito; sarà chiesto di mantenere il distanziamento sociale ed all’occorrenza di indossare le mascherine. Per i cittadini, dunque, una occasione di ritrovarsi e stare insieme ma, come detto, nel massimo rispetto delle norme sanitarie contro la diffusione del coronavirus. In passato le fontane danzanti si erano fatte apprezzare in molte località della zona, ed in particolare a Saronno dove avevano ottenuto molto successo. (foto archivio: le fontane danzanti in “azione” durante un precedente evento nella zona. Si tratta di un tipo di appuntamento che riscuote sempre molto successo) 15092020