Calenda al Pasta con Gilli: la diretta

SARONNO – Pierluigi Gilli, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica “Con Saronno – Gilli sindaco” e dalla lista politica “Azione, Italia viva, +Europa, Unione italiana”, ospita l’europarlamentare e leader di Azione, Carlo Calenda, in un incontro moderato dal giornalista Roberto Poletti.

Sarà Calenda, fresco autore del libro “I mostri – e come sconfiggerli”, ad introdurre la platea in una riflessione sul momento storico, economico e politico che stiamo vivendo oltre a suggerire la soluzione che individua e che sublima in una proposta politica.

Si rifletterà intorno alle ideologie vissute ormai come un ricordo posticcio che toglie solo tempo alla necessaria ricerca di soluzioni. L’Italia – e l’Europa- resta come impietrita, ancorata ad una politica che abbisogna di eroi prepotenti e muscolari, incapace di guardare oltre a sè e, per questo, incline alla rassegnazione. Calenda indica, invece, il percorso della fiducia nel futuro e in sè stessi come metro per il cambiamento.

Cosa sarà dell’Italia, ma anche di Saronno? Quale il corretto atteggiamento? Quale il ruolo e il fondamento della speranza?

Ne parleremo stasera, 16 settembre, alle 21 al teatro “G, Pasta di Saronno”. Causa Covid-19, i posti sono stati contingentati e ridotti a 350, ma all’esterno, nel giardino di Casa Morandi, sarà allestito uno schermo.