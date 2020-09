CESANO MADERNO – Tamponamento con un ferito ieri a Cesano Maderno. Il sinistro si è verificato alle 14 in via San Luigi, nello scontro fra due autovetture è rimasto contuso un ragazzo di 28 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale cesanese con gli agenti che hanno fornito le prime cure agli automobilisti e quindi deviato il traffico per fare in modo che l’equipaggio dell’ambulanza accorsa potesse operare in tutta sicurezza.

Alla fine l’unico contuso, il ventottenne, è stato trasportato all’ospedale di Desio per essere medicato e gli accertamenti del caso, le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. La vigilanza urbana ha compiuto tutti i rilievi dell’incidente stradale ed ha raccolto le testimonianze dei presenti a fine di ricostruire con precisione l’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità, come vuole la prassi in simili circostanze.

(foto archivio: intervento di polizia locale ed ambulanza per un precedente incidente stradale avvenuto nella zona)

16092020