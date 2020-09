LIMBIATE – Oggi nessun nuovo caso covid nei principali centri delle Groane.

Ecco il quadro della situazione con il totale dei contagi dall’inizio della pandemia:

Limbiate 223

Cesano Maderno 257

In Brianza:

Monza 1.236 (1.235)

Desio 352 (351)

Seregno 316 (315)

Lissone 310 (304)

Brugherio 299

Vimercate 249

Giussano 200

Carate Brianza 196

Si conferma il trend positivo dei guariti e dimessi (+152). Sempre elevato il numero di tamponi effettuati (17.831), sono 159 i casi positivi per una percentuale pari allo 0,89 per cento. Nessun contagio in provincia di Sondrio.

Anche oggi si sono concentrati nel Milanese i nuovi casi di positività al covid, pochi nel comasco (+2) mentre nel Varesotto ne sono stati contati +13 e +15 in Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

