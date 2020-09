SARONNO / ORIGGIO / GERENZANO / VARESE / BUSTO ARSIZIO – Dati, dei nuovi contagi, ancora in ascesa nel Varesotto ma le nuove positività sono concentrate soprattutto a Varese e Busto Arsizio; Saronno e Tradate ieri a zero mentre in salita sono apparsi Gerenzano e Origgio.

Ecco il riepilogo:

Saronno: 257

Caronno Pertusella: 111

Gerenzano: 35 (34)

Cislago: 32

Origgio: 42 (36)

Tradate: 138

Varese: 361 (358)

Busto Arsizio 459 (457)

Gallarate 300

Laveno Mombello 216

Malnate 172

Coquio Trevisago 130

Somma Lombardo 113

Gorla Minore 90

In Brianza:

Limbiate 223

Cesano Maderno 257 (254)

Monza 1.235 (1.234)

Desio 351

Seregno 315

Lissone 304 (303)

Brugherio 299

Vimercate 249 (248)

Giussano 200 (199)

Carate Brianza 196 (195)

In Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+223). Elevato il numero di tamponi effettuati (19.399). Sono 176 i casi positivi per una percentuale pari allo 0,9 per cento.

In discesa i dati lombardi dei nuovi contagi covid, +6 nel Varesotto (attenzione, i sei nuovi casi di cui ha riferito nelle scorse ore il sindaco di Origgio, Mario Ceriani, fanno riferimento a conteggi precedenti a quello odierno), +20 in Brianza e +2 nel comasco.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

