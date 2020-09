SARONNO – Dal sito ufficiale dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci arriva una precisazione in merito ai servizi di pre e post scuola.

Ecco il testo integrale

“Si rende necessario un chiarimento, relativo alla questione dei servizi di pre e post scuola. Tali servizi sono completamente gestiti dal comune sia per gli spazi che per il personale. Negli anni le scuole hanno semplicemente messo a disposizione i locali che, con il distanziamento previsto dalla situazione di emergenza, sono utilizzati per altro.

Inoltre, la scuola è tenuta – almeno nei propri ambienti – a garantire la non promiscuità tra alunni di classi diverse. E’ il Comune che ha quindi ritenuto di non poter offrire un servizio che garantisca la sicurezza di bambini e ragazzi”.

15092020