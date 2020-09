SARONNO – La grafica è simile in tutto per tutto ai cartelloni elettorali. Dal colore celeste al carattere dal logo in alto a sinistra alla firma del sindaco Alessandro Fagioli in basso a destra.

In realtà però il contenuto svela come si tratti di affissioni abusive che coprono alcuni cartelli elettorali. In via Varese sono stati posizionati sugli spazi di Con Saronno e Italia viva, Azione, Più Europa, M5s, lista Airoldi, Obiettivo Saronno e Fratelli d’Italia. Un manifesto è anche sul cartellone con tutti i candidati della città.

Il titolo parla di un avviso alla cittadinanza in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre citando anche il decreto ministeriale. All’interno però il noto cambia si parla di un invito agli elettorali a controllare che sulla tessera elettorale ci siano ancora spazi “in modo tale da rendere possibile continuare questa farsa”.

E ancora: “Si ricorda agli elettori che non farà alcuna differenza la lista/coalizione che verrà posta al governo della città anche con una faccia diversa questa penserà solo a preservare i propri interessi”.

La chiosa è sugli anarchici: “Non ascoltate quei fannulloni degli anarchici. Organizzarsi in maniera autonoma nella città, invece può davvero cambiare le cose e aiutarvi a vivere in maniera diversa. Per questo facciamo e faremo di tutto per poterli reprimere”.