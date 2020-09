SARONNO – E’ stato pubblicato sulla pagina Facebook Fagioli sindaco il messaggio del primo cittadino Alessandro Fagioli per il primo giorno di scuola a Saronno. Un breve saluto ed il punto della situazione riguardo servizi educativi, mensa ed arredi scolastici.

“Nelle settimane e nei mesi passati – dichiara tra l’altro il primo cittadino – l’Amministrazione comunale ha dialogato con i dirigenti scolastici e le loro richieste sono state ottemperate. Non hanno chiesto spazi aggiuntivi e non hanno chiesto altro se non lavori di manutezione ordinaria se non piccoli interventi aggiuntivi rispetto all’usuale. Abbiamo messo a disposizione educatori ed educatrici per il pre e post scuola per il valore di 109 mila euro oltre a dieci mila euro per i bagni e gli amadietti come ci è stato richiesto. La mensa scolastica si può svolgere tranquillamente anche in aula, e l’Ats dice che si può fare il porzionamento direttamente in aula quindi non servono i lunch box”.

La chiosa è assolutamente politica: “Per quanto riguarda il resto ho sentito l’espressione di alcuni politici di questo governo dire che in inverno gli scuolabus dovranno viaggiare coi finestrini aperti. Per non rischiare e non fare prendere il Covid faranno ammalare i bambini. Ritengo che questo governo debba darsi una bella svegliata e mettere i dirigenti scolastici e i docenti di lavorare nelle migliori condizioni e a pieno regime.

16092020