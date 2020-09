SARONNO – Saronno ospiterà un altro noto volto dello scenario della politica italiana: Manilo Di Stefano, sottosegretario agli esteri del Movimento 5 Stelle, giungerà a Saronno. La padrona di casa sarà l’associazione dei Commercianti, Ascom Saronno, che ospiterà l’incontro nella propria sede in via Ferrari, alle 15.30 del 18 settembre prossimo.

Il sottosegretario agli esteri sarà accompagnato dal Capogruppo della Commissione Lavoro del Parlamento, Niccolò Invidia, portavoce del Movimento 5 Stelle sul territorio. Il tema dell’incontro sarà il commercio: Ascom e i due esponenti del Movimento 5 Stelle parleranno di futuro e possibilità nel campo del lavoro.

Non mancherà il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Luca Longinotti, che sarà parte del dialogo.

“Manlio Di Stefano è un politico italiano, dal 13 giugno 2018 è Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri nei governi Conte I e II. Dal 21 marzo 2013 al 22 marzo 2018 è stato capogruppo del Movimento 5 Stelle nella III Commissione Affari Esteri e Comunitari e delegato italiano presso il Consiglio d’Europa nella commissione Migranti, Rifugiati e Sfollati. ”

