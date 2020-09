SARONNO – Suv capottato in via Parini: è successo oggi pomeriggio, giovedì, nelle vicinanze con l’incrocio con via Carugati, alle 16.10: sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale quindi affiancati da una ambulanza della Croce rossa cittadina ed una del Sos Uboldo. Due le persone che erano a bordo dell’utilitaria e che hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di una 56enne e di una 45enne; non sono apparse in pericolo di vita.

La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Ingenti i danni materiali, il suv Kia è stato rimosso con il carro attrezzi mentre la polizia urbana ha deviato il traffico, quel tratto si via Parini è stato chiuso al traffico fino a quanto è stato portato via il mezzo incidentato.

(foto: la scena dell’incidente stradale avvenuto oggi in via Parini a Saronno)

