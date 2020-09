SARONNO – Fbc Saronno 1910 batte Cesate 4-3; buona partenza per la formazione biancoceleste, nella prima partita di Coppa Lombardia.

La cronaca – Gli ospiti partono forte costringendo i padroni di casa nella loro metà campo: non passano neanche 10 minuti che il Cesate va in vantaggio, su calcio di punizione trova il loro attaccante tutto solo che di testa gira e segna, 0-1. A questo punto è il Fbc Saronno che modifica l’assetto del centrocampo e la partita prende un altra piega macinando azioni su azioni, infatti al 25’ da una punizione, viene servito Tricarico, che aggancia e tira, gol Fbc Saronno 1-1



La partita prosegue sempre con il Fbc Saronno in attacco e al 38’ passa in vantaggio con Esposito che si fa trovare pronto e non sbaglia, 2-1. Termina così il primo tempo. Secondo tempo che inizia con un Cesate che ci prova a riagguantare il risultato, ma Il portiere del Fbc Baroncelli in un paio di occasioni nega il goal agli ospiti. Al 70 ‘ su calcio di punizione quasi da metà campo, è Acciaioli, classe 2004, che vede il portiere ospite fuori dai pali, fa partire un missile che si insacca sotto la traversa, 3-1. La gara prosegue e al 85’ è ancora il Fbc Saronno ad andare in rete con Esposito che firma la sua doppietta personale. Partita che sembra finire così, ma il Cesate con l’ultimo sussulto in extra time accorcia le distanza al 91’ è al 97’.

L’intervista – Soddisfatto alla fine il tecnico saronnese, Stefano Imburgia: “Siamo partiti un po’ contratti e abbiamo fatto fatica per i primi 15 minuti, ho corretto l’assetto del centrocampo, che era la parte dove stavamo soffrendo di più e la gara è cambiata. Faccio un plauso ai miei ragazzi che hanno messo in campo tutto quello che avevano da mettere, anche stringendo i denti sul finale dove tra l’infortunio di Reda appena entrato, a cui rivolgo un grosso in bocca al lupo, e qualche problemino muscolare non hanno mollato”.

