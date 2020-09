Calcio serie D, il giovane Gualtieri alla Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dopo 11 anni di Accademia Inter e dopo avere fatto parte della Beretti dell’Inter nella passata stagione, Niccolò Gualtieri avrà la chance di mettersi in mostra alla Caronnese, nel campionato di calcio serie D.

Ecco le prime impressioni del terzino destro rossoblù: “Sono felice di essere approdato alla Caronnese, questa è la mia prima esperienza con i più grandi e sono convinto di poter imparare molto. Mi sto ambientando, voglio giocare il più possibile e mettermi in mostra per dimostrare il mio valore” rimarca il giocatore, pronto dunque a questa nuova avventura con la casacca della formazione di Caronno Pertusella. Per la nuova stagione la società caronnese ha allestito un mix fatto di gioventù ed esperienza, per quanto riguarda la rosa a disposizione dell’allenatore Roberto Gatti.

(foto: l’ultimo arrivo in casa Caronnese, il giocatore Nicolò Gualtieri, che si è appena aggiunto al gruppo a disposizione di mister Roberto Gatti)

