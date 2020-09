MISINTO – E’ stata aperta al traffico martedì pomeriggio la nuova tangenzialina tra Misinto e Saronno. La strada, parte delle opere accessorie di Pedemontana, ha sofferto ritardi sin dalla sua progettazione. Prima un problema di tracciato, poi un problema con le uscite delle villette che la costeggiano, ancora dopo problemi con la crisi economica di società Pedemontana ed infine problemi con l’allacciamento alla rotatoria di via Europa, in sostanza gli ultimi dieci metri di asfalto per i quali si sono impiegati anni per stenderli. Alla fine però, Regione Lombardia e la Provincia di Monza e Brianza sono riuscite nell’impresa di aprirla al traffico, dopo nuovi ritardi dovuti alla presa in consegna della gestione della strada. «Finalmente, possiamo dirlo» – commenta il sindaco di Misinto Matteo Piuri. «Ora vogliamo scoprire se questa strada aiuterà davvero la viabilità locale tagliando fuori la frazione di Cascina Nuova dal traffico pesante e dal traffico dei pendolari da e per Saronno». Già, perché la tangenzialina di fatto esclude le strade locali della frazioncina dal traffico degli automezzi e dal traffico di passaggio, nelle intenzioni aumentandone la sicurezza.

