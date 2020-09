SARONNO – “La nostra città ha la fortunata posizione geografica per poter diventare una realtà giovane ed europea. Siamo esattamente al centro di 4 province (Milano, Varese, Como e Monza Brianza). Abbiamo, grazie alla stazione delle Ferrovie Nord, i collegamenti diretti con Malpensa e Stazione Centrale a Milano. Potenzialmente possiamo raggiungere ogni punto d’Italia con le ferrovie e ogni punto del mondo con l’aereoporto.”.

Così la coalizione Gilli spiega le proprie idee sul tema giovani.

“Il Sindaco Gilli aveva già iniziato il processo con il gemellaggio con la città francese di Challans, ora dobbiamo continuare su quella strada, avvicinandoci a Milano ed integrare Saronno nel circuito virtuoso culturale, economico e artistico milanese.

Sono molti i progetti che vorremmo concretizzare per rendere più attrattiva la città. Mobilità con e-bike, cultura con potenziamento aule studio e portando a Saronno distaccamenti e corsi specialistici collegati alle vicine università. Vogliamo riportare la vita in città creando sinergia con i maggiori eventi di Milano: fashion week, fuorisalone e fiera dell’artigianato. Il lavoro con aree adibite a co-working. Saronno 4.0 con digitalizzazione del comune e wi-fi gratuito esteso per l’area centrale.

Eventi culturali, sport, mobilità, lavoro e digitale sono la chiave per lanciare Saronno verso una visione più europea, più giovane, più interconnessa con il resto del mondo.

Noi di Italia Viva, Azione e +Europa e Lista Civica Con Saronno crediamo in questa visione, è il nostro DNA, è il nostro futuro”