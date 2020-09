SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giulia Mazzoldi, candidata consigliere del Partito Democratico, relativamente al ruolo delle donne nella politica.

“Ho scelto di scendere in campo come donna e come professionista mettendo a disposizione la mia professionalità per Saronno che è diventata, per scelta, la mia città. Sono moglie e madre, prima ancora che commercialista e so come possa essere difficile coniugare la maternità col lavoro. L’amministrazione pubblica ha bisogno della forza delle donne, del loro punto di vista concreto e pragmatico. Noi donne non possiamo essere solo una “Quota Rosa”, perché siamo molto di più. Con Augusto Airoldi e il PD di Saronno siamo consapevoli di quale risorsa possano essere le donne e ci siamo posti alcuni importanti obiettivi: il raggiungimento di una parità salariale e di mansioni, incentivi e aiuti per la maternità che deve essere una responsabilità condivisa. La nostra comunità deve poter crescere e per questo è essenziale che le donne possano lavorare esprimendo al meglio le loro competenze. Insieme si può e col dialogo che l’amministrazione intende avere con le associazioni di riferimento e con i cittadini tutti, possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti e per i quali ci faremo garanti.”

