LAZZATE / SARONNO – Intossicazione etilica, il pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella a Saronno si è nelle scorse ore dovuto occupare di un nuovo caso, dopo quelli che si sono già verificati nelle ultime settimane. In questo frangente è stata una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ad accompagnare al nosocomio saronnese un paziente proveniente da Lazzate. Dal centro della vicina Brianza, infatti, alle 20 di ieri sera la chiamata di alcuni cittadini per una persona in difficoltà. I soccorritori hanno trovato un 24enne vittima di un malore, in via Dante Alighieri: alla fine, la decisione è stata dunque quella trasportarlo all’ospedale di Saronno, per gli accertamenti medici più opportuni.

Le condizioni del ragazzo di Lazzate non suscitano particolari preoccupazioni e dopo gli accertamenti del caso, è stato rapidamente dimesso. Come detto, è stato l’ennesimo episodio di questo genere a verificarsi nella zona negli ultimi tempi.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza sul territorio per una emergenza sanitaria)

17092020