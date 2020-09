GERENZANO – “A seguito del perdurare delle molestie olfattive che soprattutto in questi ultime settimane si riscontrano più intense e sgradevoli in varie zone del paese, informiamo la cittadinanza che l’Ufficio igiene ambientale ha preso contatti con gli enti preposti per segnalare direttamente la situazione e produrre un intervento volto a individuare le cause dirette, per risolvere la situazione”. Lo fa sapere, in una nota, l’Amministrazione comunale.

“Come già informato ad agosto, in collaborazione con altri Comuni limitrofi si sta procedendo al costante rilevamento delle molestie olfattive già da mesi e che al termine dell’indagine speriamo trovi una definitiva soluzione, dove gli Organi ed Enti competenti sono già coinvolti. Ad oggi le indagini effettuate dagli organi competenti rilevano che sono esclusivamente molestie olfattive, non nocive” dicono dal Municipio. Per segnalare le molestie olfattive (indicando zona in cui si avvertono gli odori, orario, tipo e intensità ed ulteriori informazioni utili) occorre contattare l’Ufficio Igiene Ambientale allo 0296399107, mail: [email protected] 17092020