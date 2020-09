SARONNO – “Quando venerdì 4 settembre scorso l’assessore Giulio Gallera aveva promesso pubblicamente il rientro a breve dei reparti temporaneamente spostati a Busto qualcuno aveva commentato con sufficienza che si trattava delle solite promesse vane che i politici fanno in campagna elettorale”.

Inizia così la nota di Forza Italia.

“L’annuncio odierno del Direttore Generale di Asst Valle Olona è la migliore smentita di questi novelli San Tommaso. Il 29 settembre il day hospital oncologico riapre a Saronno. Per gli altri reparti occorrerà aspettare il tempo strettamente necessario per reperire ostetrici, ginecologi e anestesisti ma la strada della riapertura anche per il punto nascite è segnata. E nel frattempo è arrivata anche la nuova Tac come si vede dalla foto, il tempo di sballarla, montarla, testarla e sarà operativa.

Forza Italia Saronno ringrazia Giulio Gallera per il suo impegno fattivo e concreto in favore dell’ospedale di Saronno. Fatti non parole, questo è lo stile di Forza Italia. I saronnesi sapranno valutare e dare fiducia alle persone serie”.