RHO – Al centro sportivo Molinello di Rho, la formazione di serie C del Bc Saronno è scesa in campo l’altra sera, per il campionato di serie C, per il recupero della prima partita del girone di ritorno contro l’abbordabile Senago: la gara è terminato con il successo della compagine di casa per 9-6.

Classifica: Kemind Legnano 1000, Bc Saronno e Senago Milano United 400, Malnate Vikings 167. Prossimo turno primo turno del secondo girone di andata, domenica 20 settembre: Bc Saronno-Senago Milano United; Kemind Legnano-Malnate Vikings. In graduatoria, legnanesi imbattuti e dunque solitari al comando ed ormai del tutto irraggiungibili anche se mancano ancora alcune giornate al termine della regular season. Per i saronnesi ora l’obiettivo è quello di aggiudicarsi almeno il secondo posto in classifica, che appare messo a rischio proprio dal recupero dei giocatori senaghesi, che ultimamente hanno messo a segno diversi risultati importanti.

(foto: alcuni giocatori del Bc Saronno in panchina durante una recente partita)

18092020