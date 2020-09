SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Giuseppe Calderazzo (Partito Democratico) in merito allo spirito di collaborazione, tema chiave nel programma della coalizione a sostegno di Augusto Airoldi.

“Capire quali sono le le difficoltà dei cittadini, per chi amministra il territorio, non è affatto semplice. È necessario elaborare idee che permettono al cittadino di rendersi attivo e “co-autore” dei miglioramenti che possono riguardare il territorio in cui vive.

Il cittadino dev’essere messo nella condizione di suggerire, proporre idee, progetti, segnalare problemi, dialogare, essere assistito nelle pratiche burocratiche e giuridiche, condividere, collaborare…e partecipare

La centralità dell’individuo/cittadino in ogni attività politica e amministrativa permette di fare un passo importante verso una nuova idea di amministrare, migliorando lo sviluppo del territorio, il dialogo tra politici e cittadini e tra amministratori e cittadini.”

Per festeggiare la fine di una campagna elettorale breve e intensa, il Partito Democratico si troverà oggi in piazza Libertà alle 18 in compagnia del sindaco di Varese Davide Galimberti e il capogruppo Fabio Pizzul.