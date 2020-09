SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Chiara Angaroni (PD), relativo agli eventi culturali.

“Ripartiamo dal Teatro.

Lo scrivo con la T in maiuscolo dato il suo potere educativo ed evocativo.

Al liceo amai i grandi classici e nacque una grande passione per questa forma d’arte che ho cominciato a praticare fin dalla adolescenza.

Anche con l’associazione artistico culturale di cui faccio parte, diamo particolare attenzione ai reading teatralizzati come succedeva nell’antica Grecia quando gli aedi declamavano le poesie con accompagnamento musicale.

Sarebbe bello organizzare a Saronno una rassegna libera di Teatro in cui le compagnie locali possono portare in scena le loro opere o declamare poesie alla comunità. Avrebbe un impatto importante per il rilancio culturale di Saronno. Una location perfetta sarebbe Villa Gianetti.

Aristotele disse che il Teatro ha una funzione catartica ovvero di purificazione. Grazie alle opere teatrali lo spettatore, a fine spettacolo, deve essere turbato e questa scossa elettrica è proprio il mezzo per il cambiamento.

Come nell’antica Grecia il Teatro prospero’ di pari passo con la fioritura della città, ancora una volta sostengo che la Cultura e l’Arte possono concorrere alla rinascita di Saronno.”

(Foto d’archivio)

17092020