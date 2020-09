CISLAGO – Momenti di paura la scorsa notte a Cislago per una caduta accidentale dalla bicicletta, da parte di un ragazzo di 27 anni che alle 23.45 stava percorrendo via Don Luigi Monza a Cislago. Avvisati da alcuni passanti sono accorsi i soccorsi. Sono arrivate una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e sul posto sono sopraggiunte anche una ambulanza della Croce rossa saronnese. In un primo momento la situazione era apparsa potenzialmente seria, tanto che è stato chiesto il supporto anche dell’auto-infermieristica di Saronno e dell’automedica arrivata da Garbagnate Milanese.

Il ciclista si è comunque ben presto ripreso, il quadro clinico è apparso tranquillizzante: il giovane è stato infine trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per tutti gli accertamenti clinici del caso ma al momento dell’arrivo al pronto soccorso del nosocomio non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza della Croce rossa sul territorio per una precedente emergenza sanitaria)

18092020