SARONNO – “Siamo molto soddisfatti della chiusura della nostra campagna, che è stata bella, intensa e partecipata. Le centinaia di persone accorse in piazza Libertà per la chiusura, dimostrano che in questi mesi abbiamo saputo parlare alla città”.

E’ il bilancio della coalizione di Augusto Airoldi che organizzato la chiusura in piazza Libertà

“Ringraziamo le giovani che hanno presentato le liste Airoldi Sindaco, Partito Democratico e [email protected] perché sono un segnale importante per il futuro politico di Saronno. Ringraziamo anche Davide Galimberti, sindaco di Varese, e Fabio Pizzul, capogruppo PD in consiglio regionale, per l’importante testimonianza e per il sostegno.

E infine ringraziamo i tanti cittadini intervenuti e tutti quelli che ci hanno supportato in questi lunghi mesi. Sono stati il segnale della grande necessità di cambiamento che sta attraversando Saronno.

Cogliamo anche l’occasione per scusarci con Obiettivo Saronno per gli inevitabili disagi causati dall’autorizzazione contemporanea di due eventi politici da parte del comando della Polizia Locale, che invitiamo a valutazioni differenti in caso di futuri eventi analoghi.

A tutte le saronnesi e a tutti i saronnesi di buona volontà chiediamo di votare per Augusto Airoldi il 20 e 21 settembre: è la scelta giusta per ripartire insieme”