SARONNO – “Commovente: “prima si mettono gli altri in condizione di operare e dopo si pensa a sé stessi”. Sembra una pagina del libro “Cuore”, l’altruismo all’ennesima potenza”.

Così il candidato sindaco Pierluigi Gilli replica all’assessore Gianangelo Tosi.

“Quindi il generoso assessore conferma che il Puc a Saronno non è stato attivato, ma che “è in corso di approvazione la delibera”, guarda caso dopo che il problema è stato sollevato aliunde e alla vigilia del primo turno elettorale. Poi, ovviamente, dopo la tardiva approvazione, occorrerà il tempo per dare esecuzione al provvedimento. Intanto la scuola è incominciata, a Gerenzano e a Caronno meglio con il supporto dei percettori del reddito di cittadinanza, a Saronno peggio, per la graziosa precedenza che l’uscente amministrazione dice di avere concesso agli altri Comuni. Ma lo slogan leghista+altri non era forse “prima Saronnno”? Quanto ai “patti sociali” introdotti dal 2016, sono una lodevole iniziativa, che tuttavia non basta e che non c’entra per nulla coi PUC normati dalla legge, che è del 2019, quindi ben posteriore e con finalità del tutto proprie e distinte da quelle descritte dall’assessore, il cui zelantissimo impegno a tentare invano di rintuzzare le osservazioni ed i solleciti che gli vengono rivolti da chi non ne condivide operato ed azione politica è inversamente proporzionale a quello impiegato nel guidare il suo assessorato. Et de hoc satis.