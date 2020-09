LIMBIATE – Per prevenire le “fuoriuscite” di Garbogera e Villoresi, in queste settimane si lavora sulla pulizia dell’alveo e degli argini dei due torrenti.

L’intervento, su richiesta insistente dall’amministrazione limbiatese visti i recenti episodi di allagamento delle strade in occasione dei forti temporali, viene eseguito da qualche giorno dalla Regione Lombardia e dal Consorzio Villoresi. Gli operai sono impegnati nella pulizia massiccia dei letti dei torrenti, dove in diversi anni di mancata manutenzione sono stati rinvenuti fogliame, rami secchi, tronchi, e soprattutto rifiuti di ogni genere, dal sacchetto di plastica contenente la spazzatura alle carcasse di biciclette, vecchie antenne, materiale elettrico usato, ecc..

Il Villoresi è già stato ripulito e in questi giorni le ruspe sono al lavoro lungo il Garbogera, in via XXV Aprile.

18092020