Luca Davide (Os): “Campagna elettorale arricchente e formativa”

Oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile far campagna elettorale, per questo vi invito a venire con noi questa sera alle 18 a festeggiarne la conclusione (saremo lì dalle 18 ma anche dopo le 21 con un po’ di musica)

Ma scrivo per tirare un bilancio della mia personale esperienza di questa campagna elettorale. Un’esperienza stancante ma estremanente arricchente e formativa.

La riassumerei con un evento capitato oggi, ho comprato una brioches in centro alle 9.30, sono riuscito a finirla alle 11.30, questo non per una lentezza a mangiare, e il mio peso può dimostrare il contrario, bensì perché sono stato fermato a parlare con tante persone: sostenitori, amici, persone della mia lista, avversari politici (nota bene, non nemici) e persone che non conosco che ci hanno dato il loro sostegno e la loro approvazione. Questa è stata la mia campagna elettorale, scrivere un programma condiviso con la città, un programma scritto almeno a “48” mani ma di sicuro con l’aiuto delle tante persone incontrate in questo anno. Campagna elettorale è stato conoscere cose nuove della storia di Saronno, entrare nella magnifica area dell’isotta fraschini poco dopo il lockdown, conoscere persone nuove, volantinare, attacchinare manifesti elettorali fino alle 3.30 di notte, ridere e scherzare con i miei compagni di viaggio, infinite riunioni, sguardi, sorrisi e… mascherine.

Il lavoro fatto è tanto e speriano di poterne fare ancora molto di più quando andremo ad amministrare. L’unico voto non utile è il voto non dato.

Faccio un in bocca al lupo a tutti i candidati di tutte le liste e in particolare ai miei compagni di viaggio di Obiettivo Saronno. Faccio un enorme in bocca al lupo a Novella Ciceroni che si è mostrata, anche se non c’erano dubbi, una donna sensibile, pronta, preparata e energica, ciò di cui ha bisogno saronno.