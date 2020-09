SARONNO – Malore in via Portici, nel cuore della zona pedonale del centro storico di Saronno: è successo ieri sera alle 21, sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa cittadina. I soccorritori si sono presi cura di un cinquantenne, che era alle prese con uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo. Alla fine l’uomo si è comunque ripreso e mon si è rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo intervento di questo genere che viene eseguito nelle ultime settimane dai mezzi di soccorso fra Saronno ed immediato circondario. Per fortuna nessuno dei casi che si sono verificati di recente si sono poi rivelati di una particolare gravità, per la maggior parte degli interessati l’epilogo è stato quello di un forte mal di testa e le conseguenze per avere ingerito troppo alcol.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza della Croce rossa per una emergenza medica in città)

18092020