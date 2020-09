SARONNO – Dopo una breve ma intensa campagna elettorale, le diverse coalizioni si ritrovano a festeggiare la fine di questo periodo. Allo stesso modo la coalizione a sostegno di Pierluigi Gilli invita i cittadini al loro Mojito Party di fine campagna elettorale.

Alle 18.30 di oggi, venerdì 18 settembre, i candidati di Italia Viva, Azione, +Europa e Con Saronno si troveranno al Gilli point in piazza De Gasperi 34 per celebrare la chiusura di questi giorni insieme ai propri cittadini.

Il Mojito party va ad aggiungersi agli eventi in programma per la giornata di oggi, organizzati dalle forze politiche candidate per l’amministrazione: Augusto Airoldi e Novella Ciceroni si troveranno in Piazza Libertà, Casa Morandi ospiterà l’evento della coalizione a sostegno di Alessandro Fagioli, mentre Villa Gianetti sarà occupata dalla festa di Luca Longinotti e Movimento 5 Stelle.

(in foto: la locandina del mojito party)

