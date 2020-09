SARONNO – Cambia lo sponsor, cambia la formula del campionato, ma non cambiamo le ambizioni della Robur Basket Saronno nel torneo di Serie C Gold. Rinominata Az Pneumatica dopo le gloriose annate in maglia iMO (sempre ai playoff, tre finali ed un campionato vinto), la società del presidente Ezio Vaghi si ripresenta al via della stagione rinnovata e ringiovanita negli effettivi con l’ambizione di continuare a far bella figura nei piani alti della massima competizione regionale.

Quest’anno la CGold sarà divisa in tre differenti gironi territoriali per la fase iniziale dell’anno. Il raggruppamento iniziale di Saronno è l’A, le avversarie sono quasi tutte nel giro di pochi chilometri. Questa fase propone le sfide provinciali con Varese Academy, Gazzada, Valceresio, Busto Arsizio e Gallarate. E poi le vicine altomilanesi Legnano e Nerviano; chiudono la comasca Cermenate (la più vicina) e la pavese Mortara (la più lontana, ma non poteva essere inserita in nessun altro girone). Un girone molto equilibrato, senza squadre favoritissime sulla carta come lo è ad esempio Desio nel raggruppamento B. Terminata la fase iniziale con andata e ritorno, nella seconda fase le prime tre della classifica saranno elette insieme alle prime tre degli altri due gironi nella poule A; già qualificate ai playoff dovranno solamente preoccuparsi della posizione finale. Quarta, quinta e sesta saranno invece ammesse alla poule B ed insieme alle altre si giocheranno gli ultimi posti per i playoff. Le ultime del girone preliminare invece entreranno in poule C e si sfideranno per playout e salvezza.