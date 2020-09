SARONNO – Dal 28 settembre riprende l’attività oncologica nel presidio di piazzale Borrella. Da tale data riparte sia l’attività dell’Oncologia medica, sia della Radioterapia oncologica.

“Il Day hospital oncologico riapre nella sua storica sede al 6° piano del Padiglione verde, con 18 posti tecnici sufficienti a rispondere alle numerose richieste di trattamenti chemioterapici – afferma il Stefano Bracelli, Direttore Dipartimento oncologico ASST Valle Olona – Quotidianamente saranno effettuati trattamenti farmacologici in circa 30 pazienti e saranno effettuate visite di follow-up e prime visite con un afflusso medio di circa 60 pazienti al giorno. Oltre a questa iniziale ripartenza si aggiunge il progetto di ampliare i locali utilizzando la rimanente parte del 6° piano, al fine di migliorare la sicurezza e il comfort dei pazienti. E’ in programma inoltre l’ampliamento dell’orario di attività, per rispondere al meglio alle numerose richieste di pazienti che giungono a Saronno da tutta Italia.

Contemporaneamente ripartirà l’attività della Radioterapia oncologica, con i consueti orari dalle 8 alle 16. “In questo modo sarà possibile trattare 40 pazienti al giorno, integrando trattamenti farmacologici e radioterapici utili ad affrontare patologie così complesse – riprende il Professor Bracelli -. Obiettivo della Direzione è la riorganizzazione dell’attività oncologica, rendendola omogenea in tutti i suoi Presidi”. “Fondamentale la ripresa dell’attività oncologica all’Ospedale di Saronno – commenta Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia – che prevede un importante potenziamento dell’offerta sanitaria, con l’ampliamento degli orari di attività e il progetto di ampliamento degli stessi spazi. Come Regione abbiamo sostenuto in maniera costante l’Ospedale cittadino, basti pensare solo come ultimo intervento, in ordine di tempo, lo stanziamento di circa 23 milioni di euro per l’efficientamento della struttura”.

Il 30 settembre 2020 alle 11 sarà presente in Ospedale a Saronno l’Assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che visiterà e saluterà i pazienti del Day hospital oncologico e parteciperà all’inaugurazione della nuova Tac e a seguire visiterà il Pronto Soccorso, dove è stata installata la nuova Diagnostica radiologica.