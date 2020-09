SARONNO – “La battaglia, anche giudiziaria, per la salvaguardia dei filari alberati di via Roma (bagolari) ha evidenziato la necessità di avere norme regolamentari che tutelino in modo più incisivo il patrimonio “verde” pubblico da tentativi di scempio da parte di qualsiasi amministrazione, qualsiasi colore abbia”.

Inizia così la nota di Alessandro Papa candidato Pd alle imminenti amministrative.

“Occorre, quindi, censire tutti gli alberi di alto fusto di proprietà pubblica coinvolgendo in specifici progetti gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Occorre rivedere il “Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo privato e del patrimonio botanico comunale”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.5.2003.

Tale regolamentazione comunale, infatti, prevede specifiche autorizzazioni dell’Ufficio Verde del Comune ovvero della Commissione Tecnica in caso di alberi su suolo privato ma, sostanzialmente nulla per gli abbattimenti disposti dal Comune.

E’ necessario l’inserimento di una norma che prescriva, per gli abbattimenti di alberature di alto fusto su suolo pubblico non determinati da motivi di sicurezza, il ricorso al parere obbligatorio e quanto meno consultivo della Commissione Tecnica già prevista dal Regolamento del 2003.