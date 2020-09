SARONNO – Ultimo giorno di campagna elettorale per i 5 aspiranti sindaco della città degli amaretti. Dopo il confronto targato Rotary di ieri per Airoldi, Ciceroni, Fagioli, Gilli e Airoldi è arrivato il momento di chiudere la campagna elettorale.

Per tutti la scelta è stata quella di un appuntamento en plein air dove potersi ritrovate con i candidati i suppoter per gli ultimi appelli al voto e tanta condivizione.

Il programma

ore 17 Luca Longinotti (M5s) in Villa Gianetti con la presenza di Nicolò Invidia

ore 18 Augusto Airoldi (Pd, Airoldi sindaco, [email protected]) in piazza Libertà con la presenza di Davide Galimberti e del capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul.

ore 18 Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno) in piazza Libertà

ore 19.30 Alessandro Fagioli (Lega, FdI, Fi, Sac) in Casa Morandi con Attilio Fontana, Paolo Grimoldi, Matteao Bianchi, Leonardo Tarantino ed Emanuele Monti (evento non aperto al pubblico)

Orario e location a sorpresa per Pierluigi Gilli (Con Saronno, Italia viva, Azione, Più Europa e Unione Italiana) che al momento non ha ancora svelato il suo evento,