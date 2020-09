SARONNO – Con una stringata nota l’Amministrazione comunale annuncia una novità sul fronte dei servizi scolastici.

È di questa mattina la comunicazione all’Ufficio dei servizi educativi della dirigente dell’istituto Aldo Moro, circa l’individuazione dei locali per l’attivazione del pre e post scuola sia per il plesso San Giovanni Bosco che per il plesso Aldo Moro in condizioni di sicurezza e non promiscuità.

Esprimendo soddisfazione si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per l’individuazione degli educatori necessari a garantire il servizio stesso.