Tanti corsi in sicurezza, a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sono ripartiti i corsi al centro civico Dal Pozzo di via Carso 35. Le attività si svolgono in totale sicurezza, seguendo le linee guida e con tutte le precauzioni necessarie per fronteggiare il rischio di contagio da covid-19. Dal teatro al kickboxing, dal jazzercise allo yoga, dalla danza per bimbe al Krav maga, l’offerta è come sempre ampia e variegata.

Ecco gli orari dei corsi e i recapiti per avere informazioni:

Lunedì e Giovedì alle 20.15 Jazzercise a cura di “Quelle del fitness”, per informazioni 3477544985.

Martedì alle 18.30 e alle 20.15 yoga a cura del “Centro Yoga Ojas”, per informazioni 3396525911.

Giovedì alle 18 e sabato alle 17 Kickboxing a cura di “Rsfc”, per informazioni 3357313779.

Venerdì alle 18 yoga dinamico con Roberto Argiolas, per informazioni 3925929450.

Sabato alle 10.30 danza per bimbe con Clelia Milanese, per informazioni 3276653820.

Sabato alle 15 Krav Maga a cura di “Rsfc”, per informazioni 3357313779.

Ma non è finita qui, da ottobre l’offerta si amplierà grazie ad altri corsi:

Lunedì alle 17 e alle 18 teatro per ragazzi a cura di “Scuola Teatro Junior- Teatro delle Sfumature”, per informazioni 3292093692.

Mercoledì alle 20 ginnastica dolce con il gruppo “Fitrelax”, per informazioni 3396216529 (al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, partirà un ulteriore corso di ginnastica dolce alle 19).

Da segnare in agenda la data del 27 settembre per l’Open Day della “Scuola teatro junior teatro delle sfumature” che si terrà al Centro civico dalle 17 alle 19.

Per informazioni: [email protected]; www.scuolateatrojunior.it, telefono 3387690370 (Jacopo) o 3292093692 (Antonio).

“Ormai abbiamo capito che, con le dovute accortezze, possiamo riprendere le attività a cui siamo abituati compresi lo sport e i corsi di arricchimento culturale e personale – spiega l’assessore comunale con delega alla frazione dal Pozzo Antonella Imperato – Mi piace mettere sempre un tocco di ottimismo. Quindi ho comprato dei quaderni colorati, uno per ogni istruttore, nel quale tenere, fra le altre indicazioni contro il contagio, il registro delle presenze, per la tracciabilità dei contatti. Dopo tanto dolore e tanto grigio, credo ci voglia un po’ di colore di buon auspicio “.

18092020