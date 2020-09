SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore al Bilancio Pierangela Vanzulli relativo ai numeri di bilancio e la campagna elettorale.

“Avevo preparato come mia consuetudine un articolo lungo e circostanziato sui molti risultati ottenuti con il Bilancio in questi 5 anni, poi ho pensato che sarete anche stanchi di parole su parole, allora se volete l’articolo è sulla mia pagina facebook (Pierangela Vanzulli) qui invece scrivo il sunto dei numeri che posso riassumere velocemente per dare il quadro di quanto “prodotto”.

Chiudo quindi i mie 5 anni di Assessore al Bilancio con alcuni numeri riassuntivi, ma esaustivi. Aggiungo, alla fine, anche i risultati ottenuti col Patrimonio, altra mia delega, perché li ritengo importanti.

Per gli investimenti, e mi riferisco a quelli straordinari, per la Manutenzione straordinaria edifici comunali, la manutenzione straordinaria edifici scolastici, la manutenzione straordinaria parchi, giardini e aree verdi, gli impianti sportivi e le strade cittadine, abbiamo sommato le cifre di quanto abbiamo speso dal 2016 ad oggi compreso l’impegnato 2020, tralasciando il 2015 dato che siamo arrivati in Comune dopo le elezioni a metà anno. La cifra totale è di euro 12.807.731,00.

In più la nostra Amministrazione ha ottenuto ben 6.576.045,00 euro attraverso i Bandi sia Regionali che ministeriali.

Per i Mutui, come ho più volte detto, ho cercato di limitare l’accensione dei mutui per evitare di dover utilizzare risorse per il pagamento delle quote di ammortamento che invece potevano essere utilizzate a copertura della spesa corrente. Facciamo un elenco, 2016 accesi mutui per 601.485,00 di euro, poi 2017 mutui per 330.000,00 euro, per arrivare al 2018 a 500.000,00 euro. Questi mutui sono stati prevalentemente utilizzati per gli investimenti per il rifacimento del manto stradale. Nel 2019 non sono stati accesi mutui. Sottolineo che ne potevamo accendere da 800.000,00 a 1.500.000,00 di euro ogni anno.

Arrivando al Patrimonio, volendo fare un conto, per dare con i numeri un metro di valore, sommando i nuovi canoni di affitto che riceviamo per i nostri immobili locati, i crediti vantati nei confronti di altri soggetti per i quali abbiamo iniziato la procedura di recupero, gli investimenti in opere su nostri beni immobili locati e le opere realizzate a scomputo dell’affitto, la cifra complessiva, sia rispetto alla parte entrate correnti che alla parte in conto capitale, supera i 3.100.000,00 euro .

Per concludere debbo rilevare la scorrettezza con cui è stata impostata questa campagna elettorale incentrata non sulle proposte, ma sul denigrare l’avversario. Il festival della “correttezza”.

In più hanno ammaestrato i numeri pro domo loro peccato che ci sono capitoli di bilancio che li smentiscono su tutti i fronti.

Ma il punto è che chi stima una persona ovviamente le crede, io porto i NUMERI A VERITA’ di quanto scritto. Numeri che smentendo danno la misura della correttezza di chi li “usa”.

A Voi decidere a chi dare una cosa importantissima come la Vostra fiducia.”



18092020