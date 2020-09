GERENZANO – L’oratorio San Filippo Neri, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, organizza per sabato 19 settembre il concerto tributo ai Modà in collaborazione con la tribute band “Sensazione Modà”.

Programma della serata:

– alle 19.30 apertura oratorio, in via Oratorio a Gerenzano, e del servizio gastronomico.

– alle 21 tributo ai Modà all’oratorio San Filippo Neri.

Si tratta di una serata ad ingresso libero, consentito fino ad esaurimento posti a sedere.

Durante tutta la manifestazione sarà ovviamente obbligatorio il pieno rispetto di tutte le norme anti-covid, dunque mascherine da indossare nel caso non vi sia il giusto distanziamento e le regole sanitarie in vigore contro la diffusione del virus come la frequente disinfezione delle mani.

Ripartono dunque anche in paese gli eventi pubblici dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, sempre e comunque con la massima attenzione per le regole sanitarie, soprattutto in questo periodo nel quale il numero dei contagi è tornato ad aumentare.

(foto archivio)

